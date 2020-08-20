البداية بين ليفربول وتشيلسي.. مواعيد مواجهات "كبار بريميرليج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت رابطة الدوري الإنجليزي، جدول مباريات الموسم الجديد 2020/2021 والمقرر انطلاقه في الثاني عشر من سبتمبر المقبل، على أن ينتهي في الثالث والعشرين من شهر مايو عام 2021. (طالع مباريات الجولة الأولى عبر الرابط)

وبالنظر إلى الجدول المعلن، نجد أن ليفربول سيبدأ حملة الدفاع عن لقب بريميرليج أمام ليدز يونايتد في آنفيلد، بينما يحل ضيفًا على تشيلسي في الجولة الثانية بملعب ستامفورد بريدج.

بينما يخوض مانشستر سيتي أولى مواجهات الستة الكبار أمام أرسنال في الجولة السادسة ثم يصطدم بليفربول في الجولة الثامنة على ملعب الاتحاد.

مواعيد مواجهات الكبار:

ليفربول x تشيلسي

-الجولة الثانية: السبت 19 سبتمبر (ستامفورد بريدج)

-الجولة 29: السبت 20 مارس (آنفيلد)

ليفربول x مانشستر سيتي

-الجولة الثامنة: السبت 7 نوفمبر (الاتحاد)

-الجولة 23: السبت 6 فبراير (آنفيلد)

ليفربول x مانشستر يونايتد

-الجولة 19: السبت 16 يناير (آنفيلد)

-الجولة 34: السبت 1 مايو (أولد ترافورد)

ليفربول x أرسنال

-الجولة الثالثة: السبت 26 سبتمبر (آنفيلد)

-الجولة 30: السبت 3 أبريل (الإمارات)

ليفربول x توتنهام

-الجولة 13: الأربعاء 16 ديسمبر (آنفيلد)

-الجولة 20: الأربعاء 27 يناير (ستاد توتنهام)

ليفربول x إيفرتون (ديربي ميرسيسايد)

-الجولة الخامسة: السبت 17 أكتوبر (جوديسون بارك)

-الجولة 25: السبت 20 فبراير (آنفيلد)

طالع ايضًا.. مواعيد مباريات ليفربول كاملة

مانشستر سيتي x أرسنال

-الجولة الخامسة : السبت 17 أكتوبر (الاتحاد)

-الجولة 25: السبت 20 فبراير (الإمارات)

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مانشستر سيتي X توتنهام

-الجولة التاسعة :السبت 21 نوفمبر (ستاد توتنهام)

-الجولة 24: السبت 13 فبراير (الاتحاد)

مانشستر سيتي x مانشستر يونايتد

-الجولة 12: السبت 12 ديسمبر (أولد ترافورد)

-الجولة 27: السبت 6 مارس (الاتحاد)

مانشستر سيتي x تشيلسي

-الجولة 17: السبت 2 يناير (ستامفورد بريدج)

-الجولة 35: السبت 8 مايو (الاتحاد)

مانشستر يونايتد X تشيلسي

-الجولة السادسة: السبت 24 أكتوبر (أولد ترافورد)

-الجولة 26: السبت 27 فبراير (ستامفورد بريدج)

مانشستر يونايتد X أرسنال

-الجولة السابعة: السبت 31 أكتوبر (أولد ترافورد)

-الجولة 21 : السبت 30 يناير (الإمارات)

مانشستر يونايتد X توتنهام

-الجولة الرابعة: السبت 3 أكتوبر (أولد ترافورد)

-الجولة 31: السبت 10 أبريل (ستاد توتنهام)

تشيلسي X أرسنال

-الجولة 15: السبت 26 ديسمبر (الإمارات)

-الجولة 36: الأربعاء 12 مايو (ستامفورد بريدج)

تشيلسي X توتنهام

-الجولة العاشرة : السبت 28 نوفمبر (ستامفورد بريدج)

-الجولة 22: الأربعاء 3 فبراير (ستاد توتنهام)

توتنهام X أرسنال

الجولة 11 : السبت 5 ديسمبر (ستاد توتنهام)

الجولة 28: السبت 13 مارس ( الإمارات)