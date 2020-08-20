مران الأهلي.. جلسة بين الخطيب وفايلر وعبد الحفيظ.. وتأهيل جيرالدو استعدادًا للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة القمة أمام الزمالك في إطار منافسات الأسبوع الـ21 من مسابقة دوري we المصري.

وأفاد الموقع الرسمي بالنادي الأهلي، أن الخطيب حرص على حضور المران كاملاً للاطمئنان على أحوال الفريق ودعم الجهاز الفني واللاعبين لمواصلة الانتصارات وحسم بطولة الدوري.

وعقد محمود الخطيب جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأخرى مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للاطمئنان على أحوال الفريق والاستعداد لمواجهة الزمالك المقبلة.

وشهد المران قبل بدايته محاضرة مطولة من السويسري فايلر مع اللاعبين، حيث شرح من خلالها المدير الفني للاعبين بعض الجمل الخططية ومهام كل لاعب في المران قبل تنفيذه بشكل عملي في المران.

فايلر تحدث أيضًا عن دور كل لاعب وأهمية مواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة لحسم بطولة الدوري رسميًا.

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وفي سياق متصل، خاض ثلاثي حراسة المرمى في الفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبا قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، واشتمل المران على فقرة تصويبات والتدريب على الكرات العرضية.

في المقابل، خاض الجناح الأنجولي جيرالدو جلسة في الجيم على هامش مران الفريق، ثم استكمل برنامجه التأهيلي الخاص بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.

واشتكى جيرالدو من إصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة أسوان الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز التي فاز فيها الفريق بثلاثية نظيفة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.

لاعبو الأهلي خضعوا لمسحة طبية صباح اليوم وفقًا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة الذي يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر مسابقة دوري we المصري برصيد 56 نقطة، في المقابل يأتي الزمالك ثانيًا برصيد 39 نقطة.