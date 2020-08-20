صدام مبكر للمحمدي وتريزيجيه ضد صلاح.. تعرف على خريطة المحترفين في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلنت قرعة مباريات الدوري الإنجليزي للموسم الجديد (2020 - 2021)، حيث ستشهد هذه النسخة ظهور أربعة محترفين مصريين بداية من محمد صلاح مع فريقه البطل ليفربول.

كما سيشارك الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي مع أستون فيلا للموسم الثاني على التوالي، في المقابل يظهر أحمد حجازي مجددًا مع فريقه ويست بروميتش بعد العودة للبريميرليج.

طريق المحترفين في بريميرليج سيشهد صدام مبكر وتحديدًا في الجولة الرابعة عندما يلتقي أستون فيلا أمام ليفربول، في المقابل يلعب فيلا ضد ويست بروميتش في الأسبوع الرابع عشر.

ويلعب حجازي في الأسبوع الخامس عشر أمام محمد صلاح في لقاء سيقام على ملعب "الآنفيلد" معقل "الريدز". (تعرف على مباريات صلاح مع ليفربول في الموسم الجديد)

طريق مباريات أستون فيلا في الدور الأول بالدوري الإنجليزي

- الجولة الأولى.. أستون فيلا × مانشستر سيتي .. مؤجل

- الجولة الثانية.. أستون فيلا × شيفيلد يونايتد .. 19 سبتمبر.

- الجولة الثالثة.. فولهام × أستون فيلا .. 26 سبتمبر.

- الجولة الرابعة.. أستون فيلا × ليفربول .. 3 أكتوبر

- الجولة الخامسة.. أستون فيلا × ليستر سيتي .. 17 أكتوبر.

- الجولة السادسة .. أستون فيلا × ليدز يونايتد .. 24 أكتوبر.

- الجولة السابعة .. أستون فيلا × ساوثهامبتون .. 31 أكتوبر.

- الجولة الثامنة .. آرسنال × أستون فيلا .. 7 نوفمبر.

- الجولة التاسعة .. أستون فيلا × برايتون .. 21 نوفمبر.

- الجولة العاشرة .. ويست هام × أستون فيلا.. 28 نوفمبر.

- الجولة الحادية عشر .. أستون فيلا × نيوكاسل يونايتد .. 5 ديسمبر.

- الجولة الثانية عشر .. نيوكاسل يونايتد × ويست بروميتش .. 12 ديسمبر.

- الجولة الثالثة عشر.. أستون فيلا × بيرنلي .. 15 ديسمبر.

- الجولة الرابعة عشر .. ويست بروميتش × أستون فيلا .. 19 ديسمبر.

- الجولة الخامسة عشر .. أستون فيلا × كريستال بالاس .. 26 ديسمبر.

- الجولة السادسة عشر.. تشيلسي × أستون فيلا .. 28 ديسمبر.

- الجولة السابعة عشر .. مانشستر يونايتد × أستون فيلا .. 2 يناير.

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- الجولة الثامنة عشر .. أستون فيلا × توتنهام .. 12 يناير.

- الجولة التاسعة عشر .. أستون فيلا × إيفرتون .. 16 يناير.

طريق مباريات ويست بورمتيش في الدور الأول بالدوري الإنجليزي

- الجولة الأولى.. ويست بروميتش × ليستر سيتي .. الموعد 12 سبتمبر.

- الجولة الثانية.. إيفرتون × ويست بروميتش .. الموعد 19 سبتمبر.

- الجولة الثالثة.. ويست بروميتش × تشيلسي .. 26 سبتمبر.

- الجولة الرابعة.. ساوثهامبتون × ويست بروميتش .. 3 أكتوبر.

- الجولة الخامسة.. ويست بروميتش × بيرنلي .. 17 أكتوبر.

- الجولة السادسة .. برايتون × ويست بروميتش .. 24 أكتوبر.

- الجولة السابعة .. فولهام × ويست بروميتش .. 31 أكتوبر.

- الجولة الثامنة .. ويست بروميتش × توتنهام .. 7 نوفمبر.

- الجولة التاسعة .. مانشستر يونايتد × ويست بروميتش .. 21 نوفمبر.

- الجولة العاشرة .. ويست بروميتش × شيفيلد يونايتد .. 28 نوفمبر.

- الجولة الحادية عشر.. ويست بروميتش × كريستال بالاس .. 5 ديسمبر.

- الجولة الثانية عشر .. وولفرهامبتون × أستون فيلا .. 12 ديسمبر.

- الجولة الثالثة عشر .. مانشستر سيتي × ويست بروميتش .. 16 ديسمبر.

- الجولة الرابعة عشر .. ويست بروميتش × أستون فيلا .. 19 ديسمبر.

- الجولة الخامسة عشر .. ليفربول × ويست بروميتش .. 26 ديسمبر.

الجولة السادسة عشر .. ويست بروميتش × ليدز يونايتد .. 28 ديسمبر.

- الجولة السابعة عشر .. ويست بروميتش × آرسنال .. 2 يناير.

- الجولة الثامنة عشر .. ويست هام × ويست بروميتش .. 12 يناير.

- الجولة التاسعة عشر.. وولفرهامبتون × ويست بروميتش .. 16 يناير.