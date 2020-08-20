مواجهات قوية أمام ليفربول في مستهل دفاعه عن لقب بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، مواعيد جدول مباريات الموسم الجديد 2020/2021 والمقرر انطلاقه في الثاني عشر من سبتمبر المقبل، وشهدت مواجهات قوية لليفربول بطل بريميرليج.

وحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي قبل نهاية البطولة بسبع جولات، كما تفوق على منافسه مانشستر سيتي -وصيف البطولة- بفارق 18 نقطة.

وجاءت مواجهات ليفربول كالآتي:

الجولة الأولى: السبت 12 سبتمبر

ليفربول X ليدز يونايتد

الجولة الثانية: السبت 19 سبتمبر

تشيلسي x ليفربول

الجولة الثالثة: السبت 26 سبتمبر

ليفربول x أرسنال

الجولة الرابعة: السبت 3 أكتوبر

أستون فيلا x ليفربول

الجولة الخامسة: السبت 17 أكتوبر

إيفرتون x ليفربول

الجولة السادسة: السبت 24 أكتوبر

ليفربول x شيفيلد يونايتد

الجولة السابعة: السبت 31 أكتوبر

ليفربول x وست هام

الجولة الثامنة: السبت 7 نوفمبر

مانشستر سيتي x ليفربول

الجولة التاسعة: السبت 21 نوفمبر

ليفربول x ليستر سيتي

الجولة العاشرة: السبت 28 نوفمبر

برايتون x ليفربول

الجولة 11: السبت 5 ديسمبر

ليفربول x وولفرهامبتون

الجولة 12: السبت 12 ديسمبر

فولهام x ليفربول

الجولة 13: الأربعاء 16 ديسمبر

ليفربول x توتنهام

الجولة 14: السبت 19 ديسمبر

كريستال بالاس x ليفربول

الجولة 15: السبت 26 ديسمبر

ليفربول x وست بروميتش

الجولة 16: الإثنين 28 ديسمبر

نيوكاسل يونايتد x ليفربول

الجولة 17: السبت 2 يناير

ساوثهامبتون x ليفربول

مباراة الجولة 18 أ: الأربعاء 13 يناير

ليفربول x بيرنلي

الجولة 19: السبت 16 يناير

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ليفربول x مانشستر يونايتد

الجولة 20: الأربعاء 27 يناير

توتنهام x ليفربول

الجولة 21: السبت 30 يناير

وست هام x ليفربول

الجولة 22: الأربعاء 3 فبراير

ليفربول x برايتون

الجولة 23: السبت 6 فبراير

ليفربول x مانشستر سيتي

الجولة 24: السبت 13 فبراير

ليستر سيتي x ليفربول

الجولة 25: السبت 20 فبراير

ليفربول x إيفرتون

الجولة 26: السبت 27 فبراير

شيفيلد يونايتد x ليفربول

الجولة 27: السبت 6 مارس

ليفربول x فولهام

الجولة 28: السبت 13 مارس

وولفرهامبتون x ليفربول

الجولة 29: السبت 20 مارس

ليفربول x تشيلسي

الجولة 30: السبت 3 أبريل

أرسنال x ليفربول

الجولة 31: السبت 10 أبريل

ليفربول x أستون فيلا

الجولة 32: السبت 17 أبريل

ليدو يونايتد x ليفربول

الجولة 33: السبت 24 أبريل

ليفربول x نيوكاسل يونايتد

الجولة 34: السبت 1 مايو

مانشستر يونايتد x ليفربول

الجولة 35: السبت 8 مايو

ليفربول x ساوثهامبتون

الجولة 36: الثلاثاء 11 مايو

وست بورميتش x ليفربول

الجولة 37: السبت 15 مايو

بيرنلي x ليفربول

الجولة 38: الأحد 23 مايو

ليفربول x كريستال بالاس