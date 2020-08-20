ليفربول يستهل مشواره أمام ليدز.. الإعلان عن جدول بريميرليج لموسم 20/21

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي (بريميرليج)، مواعيد جدول مباريات الموسم الجديد 2020/2021 والمقرر انطلاقه في الثاني عشر من سبتمبر المقبل، على أن ينتهي في الثالث والعشرين من شهر مايو عام 2021.

وحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي قبل نهاية البطولة بسبع جولات، كما تفوق على منافسه مانشستر سيتي -وصيف البطولة- بفارق 18 نقطة.

ويشهد الموسم الجديد من بريميرليج تواجد 3 فرق صاعدة هم وست بروميتش ألبيون، ليدز يونايتد وفولهام.

وجاءت مواجهات الجولة الأولى كالآتي:

12 سبتمبر

كريستال بالاس x ساوثهامبتون

فولهام x أرسنال

ليفربول X ليدز يونايتد

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توتنهام x إيفرتون

وست بروميتش x ليستر سيتي

وست هام x نيوكاسل يونايتد

14 سبتمبر

برايتون x تشيلسي

شيفيلد يونايتد x وولفرهامبتون

جدير بالذكر أنه قد تم تأجيل مواجهتي مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، ومانشستر يونايتد ضد بيرنلي لعدم حصولهما على الراحة الكافية لمشاركتهما الأوروبية في دوري أبطال أوروبا والدوري الاوروبي.