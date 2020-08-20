شاهد.. مباراة النصر والتعاون في بطولة دوري المحترفين السعودي

يواجه فريق النصر نظيره التعاون، مساء يوم الخميس الموافق عشرين من أغسطس، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين , ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والتعاون في السادسة وعشر دقائق بتوقيق مصر، والسابعة وعشر دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية , وتذاع المباراة علي قناة السعوديه الرياضيه 2 , وهي تملك الحقوق الرسمية لنقل جميع الالعاب الرياضيه والمسابقات

الرسميه داخل المملكه العربيه السعودية.

ويسعى النصر الذي يحتل المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد واحد وخمسين نقطة، إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تضمن له مواصلة الاقتراب أكثر من المتصدر الهلال، أملاً أن يسقط أمام الأهلي في نفس الجولة ليقلص الفارق إلى ست نقاط , بينما التعاون الذي يتواجد في المركز العاشر برصيد اثنان وثلاثين نقطة، يعلم قوة المنافس وهدفه، لذا

سيقاتل من أجل الخروج من المباراة بنتيجة مميزة تضمن له التقدم أكثر على سلم الترتيب وفي المباراة الأخيرة انتصر التعاون بهدف دون رد , لكن بينما خسر التعاون امام ضمك بهدفين مقابل لا شئ

تشكيل النصر المتوقع لمباراة اليوم امام التعاون :

حراسة المرمي : براد جونز

خط الدفاع : عبد الرحمن العبيد - عبد الإله العمري - مايكون - سلطان الغنام

خط الوسط : عبد الله الخيبري - أحمد موسى - جوليانو - بيتروس - نور الدين أمرابط

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله

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