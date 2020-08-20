أنهى لاعبو فريق الإسماعيلى B المران الصباحى منذ قليل على الملعب الفرعى لإستاد الإسماعيلية. وكان الجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق زين المشرف العام وعطية صابر المدير الفنى قد اتفقا على رفع الحمل التدريبى باقامة المران على فترتين. اتفقا على رفع الحمل التدريبى باقامة المران على فترتين. المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها التسليم والتسلم واللعب فى المساحات بجانب سرعة النقل الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية. واللعب فى المساحات بجانب سرعة النقل الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية. كما تم خوض مجموعة من التدريبات البدنية تحت قيادة العسقلاني شعيب مخطط الأحمال وتم انهائه بتقسيمة خفيفة للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين الجمل الفنية المطبقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي B يواصل تدريباته ويركز على ثلاث جمل فنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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