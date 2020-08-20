محمد صادق يعود لتدريبات الإسماعيلي الجماعية

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي صباح اليوم الخميس عودة محمد صادق صانع ألعاب للمشاركة في التدريبات الجماعية. وكان محمد صادق، تعرض للإصابة فى العضلة الضامة خلال خوضه عمليات الإحماء، قبيل انطلاق المباراة الودية التى أقيمت أمام نادى مصر، وانتهت بفوز الإسماعيلى. ويواصل الفريق الأول تدريباته إستعدادًا لمواجهة فريق حرس الحدود مساء يوم الأحد القادم على ملعب المكس في الجولة الـ21 ببطولة مساء يوم الأحد القادم على ملعب المكس في الجولة الـ21 ببطولة الدوري المصري الممتاز. وخاض لاعبو الفريق الأساسيين تدريبات استشفائية بعد مشاركتهم بلقاء وادى دجلة الذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق. وشمل المران مجموعة من التدريبات البدنية بجانب تدريبات الاستحواذ على الكرة Advertisements واختتم بتقسيمة مصغرة فى وسط الملعب. واختتم بتقسيمة مصغرة فى وسط الملعب. وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أعلنت أمس جدول مباريات ثلاث جولات جديدة “23 و24 و25” لمسابقة الدوري الممتاز. وسيلتقي الدراويش فريق الاتحاد السكندري يوم 31 اغسطس في تمام الثامنة مساءًا على ستاد النادي الاسماعيلي. ويواجه الفريق نظيره مصر المقاصة يوم 4 سبتمبر على ستاد المقاولون العرب في تمام الخامسة مساءً. ويستضيف الإسماعيلى نادي مصر يوم 7 سبتمبر باستاد الإسماعيلية في تمام الساعة السادسة مساءً.

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