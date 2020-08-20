غضب في الإسماعيلي ضد التحكيم بعد مباراة دجلة

سادت حالة من الغضب مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسه المهندس إبراهيم عثمان تجاه التحكيم وذالك عقب التعادل الاخير مع فريق وادي دجله بهدف لكل فريق علي أرض استاد الإسماعيلية وقرر المجلس التقدم باحتجاج رسمي ضد حكم اللقاء محمود بسيوني لتغاضيه عن احتساب ركلة جزاء واضحةللإسماعيلي و رفضه الرجوع للڤار خلال اللقاء
ومن ناحية أخرى رفض الفرنسي جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم منح لاعبيه راحه عقب التعادل وقرر استأنف التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لمواجهة فريق حرس الحدود بعد غدا الأحد.
وأعرب جوميز عن حزنه للتعادل وارجع ذالك الي وجود غيابات كثيرة بالعناصر أساسية للفريق.
وقال إنه دائمًا يلعب على تحقيق المكسب في جميع مبارياته في الدور الثاني من أجل الدخول للمربع الذهبي.
وأضاف جوميز: "ضغط المباريات سبب ضغوطات على كل الفرق، ولا يوجد لدينا فرصة للتدريب و علينا تقبل الأمر الواقع.
واعترف مدرب الإسماعيلي بوجود أخطاء في خط الدفاع جاري علاجها المباريات المقبلة.
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