الأهلي يُجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة الزمالك

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لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري، أجروا مسحة طبية صباح اليوم عقب المران الذين أقيم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة الزمالكالتي تقام مساء السبت المقبل.
أجرى الأهلي مسحة طبية صباح اليوم وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة الذي يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميعالفرق قبل المباريات الرسمية.
وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة الزمالكالتي تقام مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ21 في بطولة الدوري الممتاز.
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