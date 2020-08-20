الإسماعيلي يواصل تدريباته لمواجهة حرس الحدود

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، صباح اليوم الخميس، تدريباته إستعدادًا لمواجهة فريق حرس الحدود، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب المكس، في الجولة الـ21 ببطولة الدوري المصري الممتاز. وخاض لاعبو الفريق الأساسيون تدريبات استشفائية بعد مشاركتهم بلقاء وادى دجلة، الذى انتهى أمس بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق. الذى انتهى أمس بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق. شمل المران مجموعة من التدريبات البدنية بجانب تدريبات الاستحواذ على الكرة، واختتم بتقسيمة مصغرة فى وسط الملعب. كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أعلنت أمس جدول مباريات Advertisements ثلاث جولات جديدة “23 و24 و25” لمسابقة الدوري الممتاز. ثلاث جولات جديدة “23 و24 و25” لمسابقة الدوري الممتاز. وسيلتقي الدراويش فريق الاتحاد السكندري يوم 31 أغسطس في تمام الثامنة مساءً على ستاد النادي الإسماعيلي. ويواجه الفريق نظيره مصر المقاصة يوم 4 سبتمبر على ستاد المقاولون العرب في تمام الخامسة مساءً. ويستضيف الإسماعيلى نادي مصر يوم 7 سبتمبر باستاد الإسماعيلية في تمام الساعة السادسة مساءً.

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