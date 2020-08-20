تعرف على مواعيد وملاعب نهائيات كأس مصر للسلة رجال وسيدات

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة أحمد كامل عن مواعيد نصف نهائي ونهائي كأس مصر رجال وسيدات بالإضافة إلى الملاعب المستضيفة. وكشفت اللجنة عن إقامة مباراتي نصف النهائي في كأس الرجال بين سموحة والاتحاد وسبورتنج والأهلي يوم 23 أغسطس في تمام الساعة الخامسة والنصف والثامنة مساءً بالترتيب. وسبورتنج والأهلي يوم 23 أغسطس في تمام الساعة الخامسة والنصف والثامنة مساءً بالترتيب. فيما تقام مباراتي نصف نهائي كأس السيدات بين سبورتنج وهليوبولس وسموحة والجزيرة يوم 22 أغسطس في تمام الساعة الخامسة والنصف والثامنة مساءً على الترتيب. في تمام الساعة الخامسة والنصف والثامنة مساءً على الترتيب. وتقام مباراة نهائي كأس مصر سيدات يوم 24 أغسطس بينما تقام مباراة نهائي كأس مصر رجال يوم 25 أغسطس. Advertisements جدير بالذكر أن مباريات نصف نهائي ونهائي كأس مصر رجال وسيدات ستقام بالكامل على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

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