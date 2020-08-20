جلسة "جيم" وتدريبات تأهيلية لجيرالدو

خاض الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، ثم استكمل برنامجه التأهيلي الخاصبالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.
واشتكى جيرالدو من إصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة أسوان الأخيرة في بطولة الدوريالممتاز التي فاز فيها الفريق بثلاثية نظيفة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.
وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك التي تقام مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 في بطولة الدوري الممتاز.
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