رياضة | قائمة بيراميدز لمعسكر برج العرب استعدادا للقاء سموحة بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قائمة بيراميدز لمعسكر برج العرب استعدادا للقاء سموحة بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تتواجد في معسكر برج العرب بالإسكندرية بداية من اليوم، الخميس، تمهيدا لمواجهة سموحة في التاسعة من مساء غد، الجمعة، على استاد الإسكندرية، في إطار الجولة ٢١ من الدوري الممتاز.

ويجري بيراميدز تدريبه الأخير في السادسة من مساء، اليوم، الخميس، بمعسكره في برج العرب، تحضيرا للمواجهة الهامة.

وضمت القائمة المختارة:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - مححد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس