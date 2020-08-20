رياضة | القمة 120.. كشف حساب كارتيرون مع الزمالك قبل مواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر القمة 120.. كشف حساب كارتيرون مع الزمالك قبل مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، للقاء القمة الجديد أمام غريمه التقليدي الأهلي، يوم السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

ويصعب توقع نتيجة المباراة رغم فارق النقاط بين الفريقين، حيث يعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 56 نقطة، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

ويسعى أبناء كارتيرون إلى تقديم آداء جيد، لمصالحة جماهير الزمالك، بعدما حسم الدوري بشكل كبير للقلعة الحمراء، حيث يعتبر جماهير الأبيض لقاء القمة بطولة خاصة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كشف حساب كارتيرون مع الزمالك قبل مواجهة الأهلي:-

وقاد المدرب الفرنسي فريق الزمالك، في 8 مباريات بالدوري المصري الممتاز، منذ عودة النشاط الرياضي مجددا، بعد غياب دام للأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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ونجح الزمالك في الفوز في 5 مباريات، فيما تعادل في 3 مواجهات، ولم يتلقى أي هزيمة، وأحرز لاعبيه، 14 هدف، واستقبلت شباكه 5 أهداف.

وخاض كارتيرون 10 مباريات، في الدوري الممتاز قبل توقف البطولة، فاز في 6 لقاءات، وتعادل في 3 مباريات، فيما تلقى هزيمة في مباراة وحيدة أمام طلائع الجيش، محرزا 16 هدفاً، وسكنت مرماه 7 أهداف.

وتوج الزمالك تحت قيادة المدرب الفرنسي ببطولة السوبر المصري أمام الأهلي في دولة الإمارات، كما خطف الفريق الأبيض بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وعلى الصعيد الإفريقي، قاد كارتيرون فريق الزمالك، للتتويج بلقب السوبر الإفريقي، بعدما حقق فوزا ثمينا أمام فريق الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشرف الثعب على فريق الزمالك في 7 مباريات بالنسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، نجح في تحقيق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مثلهم، وهزم في مباراة وحيدة أمام الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي للبطولة، وسجل لاعبيه 8 أهداف، فيما استقبلت شباكه 3 أهداف.

وبلغة الأرقام يكون كارتيرون قد قاد الزمالك في 25 مباراة، بمختلف المسابقات، فاز في 14 لقاء، وتعادل في 9 مباريات، وخسر مباراة مبارتين.