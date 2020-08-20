رياضة | القمة 120.. أكثر 5 نتائج تكرارًا في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك (2/1 ماركة مسجلة)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر القمة 120.. أكثر 5 نتائج تكرارًا في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك (2/1 ماركة مسجلة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الأهلي غريمه التقليدي الزمالك مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 / 2020.

تاريخيًا، يتفوق النادي الأهلي على الزمالك في مواجهات الفريقين بمختلف البطولات، حيث سبق وتقابل "القطبين" في 237 مباراة عبر التاريخ، فاز المارد الأحمر في 102 مباراة، مقابل 57 انتصارًا للفارس الأبيض، بينما حسم التعادل نتيجة 78 مباراة بين الفريقين.

وشهدت مواجهات الفريقين العديد من النتائج المثيرة والتي تكرر بعضها العديد من المرات خلال لقاءات القمة بينهما في مختلف البطولات.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضى" في هذا التقرير النتائج الأكثر تكرارا في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك :-

- (2/1)

نتيجة الفوز بهدفين مقابل هدف هي الأكثر تكرارا في تاريخ مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك وحدثت 34 مرة في مواجهات الفريقين السابقة بواقع (18 للزمالك – 16 للأهلي).

- (2/0)

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أما ثاني أكثر نتيجة تكرارا في مباريات القمة كانت الفوز بثنائية نظيفة وحدث 33 مرة خلال مواجهات القطبين بمختلف البطولات، بواقع (22 للأهلي – 11 للزمالك).

- (1/0)

وتكررت نتيجة الفوز بهدف دون مقابل 32 مرة خلال مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك لتصبح ثالث أكثر نتيجة حدوثا في مباريات الديربي بين القطبين بواقع (18 للأهلي – 14 للزمالك).

- التعادل السلبي:

رابع أكثر النتائج تكرارا في مواجهات القمة كان التعادل السلبي وحدث 30 مرة خلال المباريات التي جمعت الأهلي والزمالك في جميع البطولات.

- (1/1)

التعادل الإيجابي 1/1 حسم نتيجة 28 مباراة بين الأهلي والزمالك في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف البطولات.