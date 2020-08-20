رياضة | انطلاق البرنامج الإذاعي "نجوم الملاعب" بتحليل القمة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر انطلاق البرنامج الإذاعي "نجوم الملاعب" بتحليل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ينطلق في السابعة مساء السبت المقبل، البرنامج الإذاعي الجديد نجوم الملاعب، على راديو مصر، من تقديم الإعلامي الشاب أحمد عبد الهادي.
ويبدأ البرنامج الإذاعي أولى حلقاته بتحليل مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة في الأسبوع 21 من الدوري الممتاز هذا الموسم.
البرنامج يُذاع مرة أسبوعيًا، كل سبت الساعة ٧ مساء، ويرأس رئيس تحريره عبدالناصر سليمان ومن إعداد الصحفي محمد ناجي.
ويهتم البرنامج المذاع عبر أثير راديو مصر، بكل الألعاب الفردية والجماعية وذوي الهمم بجانب كرة القدم.