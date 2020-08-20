رياضة | انطلاق البرنامج الإذاعي "نجوم الملاعب" بتحليل القمة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر انطلاق البرنامج الإذاعي "نجوم الملاعب" بتحليل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق في السابعة مساء السبت المقبل، البرنامج الإذاعي الجديد نجوم الملاعب، على راديو مصر، من تقديم الإعلامي الشاب أحمد عبد الهادي.

ويبدأ البرنامج الإذاعي أولى حلقاته بتحليل مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة في الأسبوع 21 من الدوري الممتاز هذا الموسم.

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البرنامج يُذاع مرة أسبوعيًا، كل سبت الساعة ٧ مساء، ويرأس رئيس تحريره عبدالناصر سليمان ومن إعداد الصحفي محمد ناجي.

ويهتم البرنامج المذاع عبر أثير راديو مصر، بكل الألعاب الفردية والجماعية وذوي الهمم بجانب كرة القدم.