رياضة | مانشستر يونايتد يخطط للحفاظ على نجمه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يخطط للحفاظ على نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لتقديم عرضًا لحارس مرماه الشاب دين هندرسون من أجل تجديد عقده لمدة أربعة مواسم أخرى مع الشياطين الحمر.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن إدارة مانشستر يونايتد بقيادة النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للشياطين الحمر ستقدم عرضًا لحارس المرمى الذي قضى الموسم الأخير على سبيل الإعارة في صفوف شيفيلد يونايتد يصل فيه راتبه إلى 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه على الرغم من توقيع هندرسون على عقد جديد في الصيف الماضي فقط إلا أن تألقه الكبير في صفوف شيفيلد دفع إدارة الشياطين الحمر للتحرك من أجل تجديد عقده ورفع راتبه كإشارة إلى تقديرها لموهبته بالإضافة إلى قطع الطريق أمام المهتمين بالتعاقد معه.