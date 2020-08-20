رياضة | الأهلي مش بعبع.. رسالة قوية من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل القمة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي مش بعبع.. رسالة قوية من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مرتضى منصور رئيس الزمالك جلسة بلاعبي فريقه أمس الأربعاء بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر تدريبات النادي الأبيض لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلي في الدوري يوم السبت المقبل.

وقال مرتضى منصور للاعبيه في لقاء تم إذاعته عبر قناة الزمالك :"الأهلي ليس بعبع، نلعب حتى لا يقولون الزمالك يخشى مواجهة الأهلي، هل أحدكم خائف الآن؟".

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وتابع رئيس الزمالك للاعبيه :"حققتم الفوز على الأهلي في المباريات الأخيرة باستثناء الهزيمة التي كان سببها جلوس أحمد الشناوي مع محمود الخطيب قبل المباراة مباشرة".

وأكمل مرتضى منصور :"متعوا أنفسكم وجماهيركم يوم السبت، الفوز على الأهلي فقط يمحي التعادل مع فريق مصر، ولا تهمنا بطولة الدوري، تركيزنا على دوري الأبطال".

وتحدث رئيس الزمالك عن نجم الأهلي :"إذا رأيتم وليد سليمان يرتدي خاتماً في إصبعه أوقفوا المباراة فوراً، هذا غير قانوني، بالإضافة إلى أنه يحمل السحر في هذا الخاتم".