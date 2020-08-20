رياضة | القمة 120.. حكاية 5 مواجهات جمعت "القطبين" خلال شهر أغسطس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر القمة 120.. حكاية 5 مواجهات جمعت "القطبين" خلال شهر أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد ستاد القاهرة الدولي مساء السبت المقبل، المواجهة النارية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في لقاء القمة 120 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم (2019 / 2020).

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلي والزمالك، بتحقيق المارد الأحمر فوزا اعتباريا بنتيجة 2/0 بعد انسحاب الزمالك وعدم حضوره لملعب اللقاء.

ويسعي النادي الأهلي بقيادة مدربه باتريس كارتيرون لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في لقاء القمة 120 من أجل مواصلة الزحف نحو حسم لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

في المقابل يتطلع فريق الزمالك لتحقيق الانتصار على غريمه التقليدي الأهلي في البطولة الخاصة بينهما بعدما تضاءلت فرص الفارس الأبيض في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، كما يستهدف الحصول على نقاط المباراة الثلاث للحفاظ على المركز الثاني بالبطولة.

ويشهد شهر أغسطس القمة رقم 6 بين الأهلي والزمالك، حيث سبق وتقابل الفريقين في 5 مواجهات خلال هذا الشهر (4 رسمية – 1 ودية)، حقق المارد الأحمر انتصارين، وخسر مباراة، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

وجاءت مواجهات الأهلي ضد الزمالك في أغسطس كالتالي:-

- 1985:

التقي الأهلي مع الزمالك في 4 أغسطس 1985 في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، وشارك الفريق الأحمر بمجموعة من اللاعبين الشباب والناشئين، بعد (أزمة 1985) الشهيرة ومعاقبة صالح سليم للاعبي الفريق الأول بالقلعة الحمراء بالإيقاف بعد الخلاف الذي حدث بينه ومحمود الجوهري مدرب الفريق وقتها ومساندة اللاعبين للأخير، والمفاجأة كانت فوز الفريق الأهلاوي بنتيجة 3/2.

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- 1986:

بعيدا عن المواجهات الرسمية جمعت الأهلي والزمالك مباراة ودية في 8 أغسطس لعام 1986، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

- 1991:

تجدد اللقاء بين الأهلي والزمالك خلال الشهر الثامن من العام، وذلك في مباراة القمة بين الفريقين في نصف نهائي كأس مصر يوم 6 أغسطس لعام 1991، وانتصر المارد الأحمر بهدفين دون مقابل سجلهما (محمد رمضان).

- 2003:

التقي الأهلي مع نظيره الزمالك يوم 28 أغسطس لعام 2003 وذلك في لقاء السوبر المصري، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذهبت لركلات الترجيح التي ابتسمت للمارد الأحمر بنتيجة 3 /1.

- 2016:

آخر المواجهات التي جمعت الأهلي والزمالك في شهر أغسطس كانت يوم 8 من الشهر نفسه عام 2016، في نهائي بطولة كأس مصر، وفاز أبناء ميت عقبة بنتيجة 3/1، سجل للأبيض (باسم مرسي "هدفين" – مصطفي فتحي)، بينما جاء هدف الفريق الأحمر عن طريق (عبد الله السعيد "ركلة جزاء").