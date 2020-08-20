رياضة | مواجهات نارية.. أول 10 مباريات لـ"أرسنال" في الدوري الإنجليزي 2020-2021

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مواجهات نارية.. أول 10 مباريات لـ"أرسنال" في الدوري الإنجليزي 2020-2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت اليوم الخميس قرعة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2020/2021، وأسفرت عن مواجهات نارية لكبار القوم في البريميرليج.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدوري الإنجليزي يوم السبت الموافق 12 من شهر سبتمبر المقبل، وتنتهي المسابقة يوم الأحد الموافق 23 من شهر مايو العام المقبل.

ويواجه أرسنال نظيره فولهام في افتتاح مباريات الجانرز في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يلتقي في الجولة الثانية أمام وست هام يونايتد، بينما يلتقي في الجولة الثالثة أمام ليفربول.

وجاءت أول 10 مباريات لـ أرسنال على النحو التالي :-

الجولة الأولى.. فولهام.

الجولة الثانية.. وست هام يونايتد.

الجولة الثالثة.. ليفربول.

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الجولة الرابعة.. شيفيلد يونايتد.

الجولة الخامسة.. مانشستر سيتي.

الجولة السادسة.. ليستر سيتي.

الجولة السابعة.. مانشستر يونايتد.

الجولة الثامنة.. أستون فيلا.

الجولة التاسعة.. ليدز يونايتد.

الجولة العاشرة.. وولفرهامبتون.