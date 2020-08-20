رياضة | القمة 120.. الخطيب يدعم الأهلي قبل مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر القمة 120.. الخطيب يدعم الأهلي قبل مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الخميس، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ21 في بطولة الدوري الممتاز.

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وتابع الكابتن الخطيب، مران الفريق بالكامل للاطمئنان على أحوال الفريق ودعم الجهاز الفني واللاعبين لمواصلة الانتصارات وحسم بطولة الدوري الممتاز التي يتربع الأهلي على قمتها حالياً برصيد 56 نقطة.

وعقد الكابتن محمود الخطيب جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وأخرى مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ للاطمئنان على أحوال الفريق والاستعداد لمواجهة الزمالك.