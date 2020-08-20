رياضة | رونالد كومان يقود انقلابا في ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رونالد كومان يقود انقلابا في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرض رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني أحد نجوم فريق ليفربول الإنجليزي عدم تجديد عقده من أجل الانتقال إلى قلعة كامب نو.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن كومان طلب التعاقد مع جورجينيو فينالدوم نجم وسط ليفربول خلال الميركاتو الصيفي لتعزيز خط وسط برشلونة في الموسم الجديد.

Advertisements

ويعرف كومان جيدًا لاعب وسط ليفربول جورجينيو فينالدوم البالغ من العمر 29 عامًا بعد أن لعب تحت قيادته في المنتخب الهولندي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كومان طلب من فينالدوم عدم تجديد عقده مع ليفربول، وإذا لم يتم تمديد العقد، فسيكون اللاعب مجانيًا في يونيو 2021.

يذكر أن فينالدوم كان أحد أبطال ليفربول في الفوز على برشلونة على ملعب آنفيلد حيث سجل هدفين في فوز الريدز 4-0 على البارسا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.