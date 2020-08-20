رياضة | قرعة الدوري الانجليزي| مواعيد مباريات التوب 4 في البريميرليج

قرعة الدوري الانجليزي| مواعيد مباريات التوب 4 في البريميرليج سُحبت اليوم قرعة الدوري الانجليزي للعام الجديد 2020-2021 وأسفرت عن عدة مباريات نارية لعل أبرزها المواجهات التي تجمع بين الأندية الأربعة الكبرى والتي جاءت على النحو التالي :-

تشيلسي وليفربول يوم التاسع عشر من سبتمبر.

مانشستر يونايتد وتشيلسي يوم الرابع والعشرين من أكتوبر.

مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يوم الثاني عشر من ديسمبر.

تشيلسي ومانشستر سيتي يوم الثاني من شهر يناير

ليفربول ومانشستر يونايتد يوم السادس عشر من شهر يناير

ليفربول ومانشستر سيتي يوم الثاني من شهر فبراير

تشيلسي ومانشستر يونايتد يوم السابع والعشرين من شهر فبراير

مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يوم السادس من شهر مارس

ليفربول وتشيلسي يوم العشرين من شهر مارس

مانشستر يونايتد وليفربول يوم الأول من شهر مايو

مانشستر سيتي وتشيلسي يوم الثامن من شهر مايو

وكان ليفربول قد حسم لقب الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي بفارق كبير مع الوصيف مانشستر سيتي وصل إلى ثمانية عشر نقطة ويسعى كلوب ورفاقه إلى الحصول على البطولة للعام الثاني توالياً بعد أن غابت عن خزائنهم لمدة ثلاثة عقود كاملة.

وشهدت القرعة عن إصطدام حامل اللقب الريدز في مواجهة قوية مع فريق نادي ليدز يونايتد في الجدولة الافتتاحية التي شهدت تأجيل مباراتي مان سيتي ومان يونايتد بسبب الإرتباطات الأوروبية حيث خاض الأول معترك دوري أبطال أوروبا حتى الدور ربع النهائي فيما خرج اليونايتد من نصف نهائي الدوري الأوروبي .