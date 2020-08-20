رياضة | الأهلي يُجري مسحة طبية استعدادًا لموقعة الزمالك في القمة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يُجري مسحة طبية استعدادًا لموقعة الزمالك في القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري مسحة طبية صباح اليوم عقب المران الذين أقيم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام مساء السبت المقبل.

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وأجرى الأهلي مسحة طبية صباح اليوم وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة الذي يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.

وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ21 في بطولة الدوري الممتاز.