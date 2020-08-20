الامارات | مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك من القمة المصرية.. "الأهلي يمارس السحر"!

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك من القمة المصرية.. "الأهلي يمارس السحر"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هدد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور بالانسحاب من مباراة فريقه أمام الأهلي في قمة الدوري المصري السبت بسبب الخاتم الذي يرتديه لاعب الأهلي وليد سليمان خلال المباريات بشكل مستمر.

وقال مرتضى منصور على قناة الزمالك: "إذا نزل وليد سليمان بالخاتم نفسه أوقفوا المباراة ولا تكملوها فوراً"، مضيفاً: "لا يجوز أن يرتدي أي لاعب خاتم من الأساس في المباراة، ومن ناحية أخرى هذا سحر ولن نكمل المباراة بهذا الشكل".

ولم تكن المرة الأولى التي يعتقد فيها مرتضى منصور بوجود السحر في ملاعب كرة القدم المصري، إذ كشف خلال السنوات الماضية عن سحر أسود يعاني منه نادي الزمالك مما يمنعه من تحقيق النتائج الإيجابية.

ويمتلك الزمالك 39 نقطة على لائحة ترتيب الدوري المصري متأخراً بفارق 17 نقطة خلف الأهلي المتصدر.

وفي المقابل، حفّز مرتضى منصور لاعبي الزمالك قبل السفر إلى المغرب لخوض غمار المنافسة على حجز مقعد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقال: "سنصرف ثلاث دفعات من مرتبات اللاعبين في الفترة المقبلة قبل مباراة الأهلي وقبل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء البيضاوي وقبل لقاء العودة، وذلك من أجل تحفيزهم للفوز بكل هذه المواجهات المهمة". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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