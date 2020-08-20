الامارات | الوافد الجديد ليدز يصطدم بليفربول في افتتاح الدوري الانجليزي الممتاز

شكرا لقرائتكم خبر عن الوافد الجديد ليدز يصطدم بليفربول في افتتاح الدوري الانجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ ليفربول مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم 12 سبتمبر أيلول باستاد أنفيلد أمام ليدز يونايتد الوافد الجديد والعائد للمسابقة لأول مرة في 16 عاما. ولن يشارك مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في المسابقة قبل 19 سبتمبر أيلول حتى يحصل الفريقان على 30 يوما من الراحة بعد نهاية مشاركتهما الأوروبية. وكان من المنتظر أن يبدأ سيتي الموسم ضد أستون فيلا ويونايتد ضد بيرنلي لكن المباراتين سيتم تأجيلهما.

ويخوض يونايتد مباراته الأولى في الموسم الجديد على أرضه أمام كريستال بالاس في 19 سبتمبر أيلول، وفقا للجدول الذي نشرته رابطة الدوري اليوم الخميس، بينما يحل سيتي ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز في اليوم ذاته.

ويستهل ميكل أرتيتا أول موسم كامل له كمدرب لأرسنال باللعب في ضيافة فولهام الوافد الجديد، بينما يستضيف توتنهام هوتسبير، غريمه في شمال لندن، إيفرتون في أبرز مواجهات الجولة الافتتاحية. ويخوض تشيلسي وولفرهامبتون أول مباراة لهما في الموسم الجديد يوم 14 سبتمبر أيلول أمام برايتون آند هوف ألبيون وشيفيلد يونايتد على الترتيب. ويحل ليفربول، فريق المدرب يورجن كلوب، ضيفا على تشيلسي في مباراته الثانية قبل أن يستضيف أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزي في الجولة التالية.

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