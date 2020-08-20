شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوي لثلاثي حراس الأهلي استعداداً للقمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، واشتمل المران على فقرة تصويبات والتدريب على الكرات العرضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك التي تقام مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ21 في بطولة الدوري الممتاز، ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة.