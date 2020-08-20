شكرا لقرائتكم خبر عن مران خططي للاعبى الأهلى بطول الملعب قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الجانب الخططي في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش. وحرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق، على تنفيذ جانب فني وخططي في تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين؛ استعداداً لمواجهة الزمالك. ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء السبت المقبل على استاد القاهرة في إطار منافسات الجولة الـ21 في بطولة الدوري الممتاز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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