شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة من «فايلر» مع لاعبي الأهلي عن مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة مطوّلة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها السبت المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وخلال المحاضرة شرح فايلر للاعبي الفريق بعض الجمل الخططية ومهام كل لاعب في المران قبل تنفيذه بشكل عملي في المران.
وتحدث المدير الفني مع لاعبي الفريق عن دور كل لاعب وأهمية مواصلة الانتصارات في المرحلة المقبلة؛ لحسم بطولة الدري رسميًا.
وفاز الأهلي على أسوان بثلاثية نظيفة مساء الاثنين الماضي ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري ويحتل الفريق قمة المسابقة حالياً برصيد 56 نقطة.
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