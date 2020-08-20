شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف موقف حازم إمام ومحمد حسن من المشاركة في المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حالة الثنائي حازم إمام ومحمد حسن لاعبا الفريق.

وأكد «أسامة» أن حازم إمام تعافى من إصابته وأصبح جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وتابع: «محمد حسن مازال يخضع لتدريبات تأهيلية لتجهيزه للمباريات بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية».

ويستعد الفريق لمواجهة النادي الأهلي، السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ٢١ من بطولة الدوري المصري الممتاز.