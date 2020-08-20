شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يحفز لاعبى الأهلى قبل القمة بحضور التدريبات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الخميس، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ21 في بطولة الدوري الممتاز.
وتابع الكابتن الخطيب، مران الفريق بالكامل للاطمئنان على أحوال الفريق ودعم الجهاز الفني واللاعبين لمواصلة الانتصارات وحسم بطولة الدوري الممتاز التي يتربع الأهلي على قمتها حالياً برصيد 56 نقطة.
وعقد الخطيب جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وأخرى مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ للاطمئنان على أحوال الفريق والاستعداد لمواجهة الزمالك.
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