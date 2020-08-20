شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لـ «ثلاثى» الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدي الثلاثي مصطفى محمد وعمر السعيد ومحمود علاء، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فقرة تدريبية خاصة بعد التقسيمة التي خاضها الفريق. وخصص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة للثلاثي للتسديد من داخل منطقة الجزاء والتصويب على محمد صبحي حارس الفريق . كما تدرب الثلاثي على تسديد ركلات الجزاء الترجيحية والعرضيات. ويستعد الفريق لمواجهة النادي الأهلي، السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ٢١ من بطولة الدوري المصري الممتاز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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