شكرا لقرائتكم خبر عن «شيكابالا» يخضع لتدريبات خاصة لرفع معدلات اللياقة البدنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات خاصة في الجيمانزيوم على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وأدى اللاعب التدريبات في صالة الجيمانزيوم لرفع معدلات اللياقة البدنية خاصة في ظل غيابه عن مباريات الفريق ببطولة الدوري بسبب الإيقاف.

ويستعد الفريق لمواجهة النادي الأهلي، السبت المقبل، على استاد القاهرة في الجولة ٢١ من الدوري الممتاز.