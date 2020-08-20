شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات مرتقبة خلال عام 2020 في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم عن جدول مباريات الموسم الجديد من البريميرليج لموسم 2020/2021، والذي سيبدأ بعد ثلاث أسابيع تقريبًا، في 12 سبتمبر. وينتظر أن تشهد عدد من المواجهات إثارة كبيرة.

ويستعرض «المصري اليوم» في هذا التقرير أبرز المواجهات المرتقبة في الموسم الجديد خلال عام 2020

الجولة الأولى: صدام الأبطال.

مواجهة قوية منتظرة في افتتاح الموسم بين ليدز يونايتد وليفربول.

المواجهة ستجمع بين بطلي مسابقة الدوري ومسابقة الدرجة الأولى في الموسم الماضي، حيث يتطلع ليدز يونايتد لأول مبارياته في البريميرليج بعد غياب 16 عامًا، في حين سيكون على ليفربول بدء الموسم بمواجهة بطل التشامبيونشيب للموسم الثاني على التوالي، بعدما واجه نوريتش سيتي (بطل التشامبيونشيب 2018/2019) في بداية موسم 2019/2020 في البريميرليج.

الجولة الثانية: مواجهة ثأرية:

تواجه ليفربول وتشيلسي في 4 مناسبات خلال موسم 2019/2020، وشكلت المواجهات بين المدربين يورجن كلوب وفرانك لامبارد تنافسية كبيرة، فليفربول هزم تشيلسي ذهابًا وإيابًا في الموسم الماضي وللمرة الأولى في الدوري منذ 9 سنوات، في حين حرم تشيلسي ليفربول من الوصول بعيدًا في كأس الاتحاد الإنجليزي. لذا ستكون المواجهة بين الفريقين في الجولة الثانية هي بمثابة صدام مرتقب ومواجهة ثأرية بين المدربين.

الجولة الرابعة: الأستاذ ضد التلميذ

العائد حديثًا للبريميرليج، ليدز يونايتد، سيواجه مانشستر سيتي في مواجهة قوية، ستجمع بين اثنين من أبرز المدربين في عالم كرة القدم.

الأرجنتيني مارسيلو بيلسا سيواجه تلميذه بيب جوارديولا في واحدة من أبرز الصدامات الفنية في البريميرليج الموسم القادم.

«بيلسا» لم يشرف على تدريب جوارديولا، لكن المدرب الإسباني دائمًا ما ذكر أن الأرجنتيني كان من أكبر الملهمين له خلال مسيرته التدريبية، بسبب طريقة لعب فرقه والكرة الممتعة التي تقدمها دائمًا تحت قيادة الأرجنتيني المحنك.

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الجولة الثامنة: صدام العمالقة

الصراع الأوضح على اللقب في الموسم القادم سيكون بين آخر بطلين للمسابقة، ليفربول ومانشستر سيتي، وستكون المواجهة بينهما في الجولة الثامنة من الموسم الجديد هي أولى مؤشرات صراع اللقب هذا الموسم.

ليفربول حقق اللقب في الموسم الماضي لكن مانشستر سيتي هزمه بنتيجة 4-0 في آخر مواجهة بين الفريقين.

الجولة الثانية عشر: ديربي مانشستر

في الموسم الماضي ولأول مرة منذ 10 مواسم، فاز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي ذهابًا وإيابًا في الدوري، لتشكل أول مواجهة في ديربي مانشستر بالموسم الجديد صدام خاص للمدرب بيب جوارديولا، وخصوصًا أنه خسر في 3 مناسبات من بين 4 ضد مانشستر يونايتد في الموسم الماضي بمختلف البطولات، وهو سجل لم يعهده فريق مانشستر سيتي منذ عام 2011.