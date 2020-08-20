شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الإنجليزي تعلن جدول المسابقة..تعرف على مباريات الجولة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن موعد جدول مباريات المسابقة المقرر انطلاقها في 12 سبتمبر المقبل، وتنطلق مباريات الجولة الأولى يوم 12 سبتمبر كالآتي: كريستال بالاس × ساوثامبتون فولام × أرسنال ليفربول × ليدز توتنام × إيفرتون وست بروميتش × ليستر وست هام × نيوكاسل الإثنين 14 سبتمبر: برايتون × تشيلسي Advertisements شيفلد يونايتد × وولفرهامبتون وتم تأجيل مباراتي مانشستر يونايتد و مانشستر سيتي بسبب مشاركتهم الأوروبية . ويواجه مانشستر سيتي فريق أستون فيلا، فيما يلعب مانشستر يونايتد أمام بيرنلي. الوضع في مصر

اصابات 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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