شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. فايلر يعقد محاضرة مطولة مع لاعبي الأحمر بالتتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محاضرة مطوّلة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الذي اقيم صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها السبت المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز ، وخلال المحاضرة شرح فايلر للاعبي الفريق بعض الجمل الخططية ومهام كل لاعب في المران قبل تنفيذه بشكل عملي في المران ، وتحدث المدير الفني مع لاعبي الفريق عن دور كل لاعب وأهمية مواصلة الإنتصارات في المرحلة المقبلة من أجل حسم بطولة الدري رسمياً..وفاز الاهلي على أسوان بثلاثية نظيفة مساء الأثنين الماضي ضمن منافسات الجولة العشرون لبطولة الدوري ويحتل الفريق قمة المسابقة حالياً برصيدد 56 نقطة.

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من ناحية أخرى ، أوصت لجنة التخطيط في النادي الاهلي برئاسة محسن صالح بضرورة عودة عمار حمدي صانع العاب الفريق المعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم، وذلك لتدعيم هجوم الفريق خاصة بعد ظهور اللاعب بمستوي لافت طوال فترة إعارته مع الطلائع ومن قبلها مع الاتحاد السكندري، ورفض مسئولو الأهلي بقاء عمار حمدي مع الفريق بداية الموسم الجاري لعدم وجود حاجة لخدماته ليتم اتخاذ قراراً بإعارته للحصول على فرصة اللعب وهو ما حدث، ونجح اللاعب في اثبات قدراته واحقيته في ارتداء القميص الأحمر، ويملك عمار حمدي العديد من العروض الخارجية والداخلية أبرزها من أندية الاتحاد السكندري وسموحة بالإضافة للطلائع الذي يرغب في تجديد إعارته، إلا أن الاتجاه الأقرب داخل النادي الأهلي حالياً هو عودة اللاعب فور انتهاء اعارته.

وقدم عمار حمدى عروضاً جيدة مع نادي الطلائع هذا الموسم خاصة ما قدمه مع الطلائع أمام بيراميدز فى الجولة الحالية من بطولة الدورى، ومن قبلها المباريات التى شارك بها مع فريقه ضد المقاولون وإنبى وفريق مصر، قبل توقف البطولة بسبب فيروس كورونا ، ويأتى تالق حمدى تزامنا مع رفض رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عودة اللاعب الصاعد، مؤكدا أنه من الأفضل استمرار إعارته لأحد الأندية المحلية لاكتساب مزيد من الخبرات ، وشدد فايلر على أن فرصة عمار حمدى فى المشاركة مع الأهلى ستكون صعبة للغاية حال عودته، لذا لابد أن يستمر مع فريق آخر يحظى معه بفرصة اللعب بشكل أساسى لإظهار قدراته وإمكانياته الفنية.