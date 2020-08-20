شكرا لقرائتكم مران الإسماعيلي.. محمد صادق للتدريبات الدراويش الجماعية ..واستشفاء الأساسيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى عودة محمد صادق صانع الألعاب للمشاركة بالتدريبات الجماعية ، ويستعد الاسماعيلى للقائه أمام حرس الحدود الاحد المقبل ، لحساب الجولة الــ21 من عمر مسابقة الدورى المحلى ، وخاض لاعبو الفريق الأساسيين تدريبات استشفائية بعد مشاركتهم بلقاء وادى دجلة الذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ، المران شمل مجموعة من التدريبات البدنية بجانب تدريبات الاستحواذ على الكرة واختتم بتقسيمة مصغرة فى وسط الملعب.

ومن جانبه ، وضع الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى برنامج تدريبى للعراقى همام طارق لاعب الفريق لتجهيزه بدنياً وفنياً للمواجهات المقبلة بالدوري ، وكان اللاعب قد عاد لمصر قادما من الإمارات بعد فترة غياب ، فى أعقاب توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب كورونا ، واستعاد الدراويش جهود ثنائى من محترفيه وهما الغينى بيكيتى سيلفا والناميبى بنسون شيلونجو قبل عودة همام طارق فيما لم يعد الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والاوغندى باتريك كادو لاعبا الفريق من بلادهم حتى الان .

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أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة جدول مباريات ثلاث جولات جديدة “23 و24 و25” لمسابقة الدوري الممتاز وسيلتقي الدراويش فريق الاتحاد السكندري يوم 31 اغسطس في تمام الثامنة مساءًا على ستاد النادي الاسماعيلي ويواجه الفريق نظيره مصر المقاصة يوم 4 سبتمبر على ستاد المقاولون العرب في تمام الخامسة مساءًاً ،ويستضيف الإسماعيلى نادي مصر يوم 7 سبتمبر باستاد الإسماعيلية في تمام الساعة السادسة مساءًا

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.