شكرا لقرائتكم الزمالك والأهلي ..زاهى حواس:الزملكاوية صدقوا نكتة الفراعنة أهلاوية وشتمونى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس أنه يتمنى خروج مباراة القمة بين الاهلى والزمالك المقبلة بدون خسائر لمصر ، وقال زاهى حواس فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"أخشى على مصر من المتعصبين من صفوف جماهير الاهلى والزمالك ، مباراة السبت اللى هيفوز هنقوله مبروك عشان كلنا مصريين بس الاهم ميكونش فيه خسائر".

وتابع زاهى حواس:"عانيت من التعصب الكروى ففى احتفالية الأهلى بالإستاد الجديد داعبت الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة بأنى عثرت على بردية تؤكد أن الفراعنة أهلاوية وأن الاهلى نادى القرن وأن الزمالك بنى الهرم الأكبر ، لقيت بعض جمهور الزمالك صدق أن الكلام جد وبدأت الشتائم تنهال على شخصى ، مردتش خالص معرفش ازاى صدقت الدعابة دى"

ويضيف زاهى حواس :"ياجماعة الزمالك فوق رأس الأهلاوية والأهلى فوق رأس الزملكاوية وأحلم بنهائى مصرى لدوري الابطال الأفريقى ، وبقول للمتعصبين فى صفوف الناديين اعقلوا مش عايزين نخسر بعض".

وأكمل :"والله أنا أهلاوى بس طول عمرى بشجع الزمالك أمام أى فريق أفريقى"

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وعن توقعاته لمباراة السبت قال زاهى حواس :"الاهلى هيفوز بردو".

وفى وقت سابق أكد الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار، حبه لنادى الزمالك وتشجعيه له فى منافساته الخارجية، وذلك ردًا على غضب مشجعى الفريق الأبيض منه بعد تصريحاته الأخيرة التى مازحا فيها فريقه المحبب الأهلى، حول أن "الفراعنة أهلاوية".

يعلن اليوم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أسماء طاقم الحكام الأوروبي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها التاسعة مساء السبت فى الجولة الـ21 للدوري ، بعدما تم الإتفاق عليه من قبل لجنة الحكام ، وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن طاقم الحكام الأوربى الذى تم الاتفاق معه لادارة مباراة القمة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين من عمر الدورى ليس من رومانيا، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم الإعلان عّن هوية واسماء الطاقم خلال الساعات المقبلة.

يدخل فريق الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.

أما فريق الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.