شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي ..الخطيب يجتمع مع فايلر وعبد الحفيظ بمران الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مران الفريق الذي اقيم صباح اليوم ،الخميس، على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ21 في بطولة الدوري الممتاز ، وحرض رئيس الاهلي على متابعة مران الفريق بالكامل للاطمئنان على أحواله ودعم الجهاز الفني واللاعبين لمواصلة الإنتصارات وحسم بطولة الدوري الممتاز التى يتربع الاهلي على قمتها حالياً برصيد 56 نقطة ، وعقد محمود الخطيب جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة،وأخرى مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاطمئنان على أحوال الفريق واستعدادات الفريق في قبل مواجهة الزمالك.

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من ناحية أخرى ، أوصت لجنة التخطيط في الاهلي برئاسة محسن صالح بضرورة عودة عمار حمدي صانع العاب الفريق المعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم، وذلك لتدعيم هجوم الفريق خاصة بعد ظهور اللاعب بمستوي لافت طوال فترة إعارته مع الطلائع ومن قبلها مع الاتحاد السكندري، ورفض مسئولو الأهلي بقاء عمار حمدي مع الفريق بداية الموسم الجاري لعدم وجود حاجة لخدماته ليتم اتخاذ قراراً بإعارته للحصول على فرصة اللعب وهو ما حدث، ونجح اللاعب في اثبات قدراته واحقيته في ارتداء القميص الأحمر، ويملك عمار حمدي العديد من العروض الخارجية والداخلية أبرزها من أندية الاتحاد السكندري وسموحة بالإضافة للطلائع الذي يرغب في تجديد إعارته، إلا أن الاتجاه الأقرب داخل النادي الأهلي حالياً هو عودة اللاعب فور انتهاء اعارته.

وقدم عمار حمدى عروضاً جيدة مع نادي الطلائع هذا الموسم خاصة ما قدمه مع الطلائع أمام بيراميدز فى الجولة الحالية من بطولة الدورى، ومن قبلها المباريات التى شارك بها مع فريقه ضد المقاولون وإنبى وفريق مصر، قبل توقف البطولة بسبب فيروس كورونا ، ويأتى تالق حمدى تزامنا مع رفض رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عودة اللاعب الصاعد، مؤكدا أنه من الأفضل استمرار إعارته لأحد الأندية المحلية لاكتساب مزيد من الخبرات ، وشدد فايلر على أن فرصة عمار حمدى فى المشاركة مع الأهلى ستكون صعبة للغاية حال عودته، لذا لابد أن يستمر مع فريق آخر يحظى معه بفرصة اللعب بشكل أساسى لإظهار قدراته وإمكانياته الفنية.