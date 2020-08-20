شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. أيمن يونس: مستنى قمة من بتوع زمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أيمن يونس نجم الزمالك السابق ، لاعبى الأهلى والزمالك بتقديم صورة جميلة للكرة المصرية فى مباراتهم المرتقبة السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى ، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"نفسنا نشوف مباراة قمة من بتوع زمان ، مباراة تقدم صورة جميلة لبلدنا وللكرة المصرية وتقولنا أن لاعبى الفريقين شركاء وطن يقدرون حجم المسئولية الملقاة عليهم تجاه مصر وإلا لن نتركهم وسوف نحاسبهم على تشويه سمعة وطن مثلما فعلوا فى وقت سابق".

ويضيف أيمن يونس :"التطاول مرفوض بكل أساليبه ، والضحك والهزار مقبول فهى عادة بين المصريين ، أنا مثلا اصحابى الاهلاوية مجننى رسايل هتيجوا الماتش ولا لأ وخلوا بالكو من كوبرى أكتوبر والاتوبيس ومع ذلك بضحك وبهزر معاهم وعمرى مازعلت ".

وتابع نجم الزمالك الاسبق:"عايزين ماتش كورة نستمتع بيه ، كزملكاوى عايز الزمالك يفوز بس الاهم نتمتع كلنا بالقمة ، خاصة أن المباراة ليس لها أى أهمية مجرد لقاء للكيد والغيظ فقط ، كارتيرون تعادل مع نادى مصر والزمالك أصبح خارج المنافسة وفايلر حسم اللقب والمباراة غير مؤثرة للفريقين"

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ويعلن اليوم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أسماء طاقم الحكام الأوروبي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها التاسعة مساء السبت فى الجولة الـ21 للدوري ، بعدما تم الإتفاق عليه من قبل لجنة الحكام ، وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن طاقم الحكام الأوربى الذى تم الاتفاق معه لادارة مباراة القمة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين من عمر الدورى ليس من رومانيا، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم الإعلان عّن هوية واسماء الطاقم خلال الساعات المقبلة.

يدخل فريق الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.

أما فريق الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.