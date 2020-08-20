شكرا لقرائتكم سموحة ينتظر قرار الأهلي النهائى لتجديد إعارة صلاح محسن وناصر ماهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو سموحة القرار النهائى من نظرائهم بالنادى الأهلى لتجديد إعارة ثنائى الفريق الأحمر صلاح محسن وناصر ماهر لمدة موسم بعد تألقهما بشكل كبير مع الفريق السكندرى وأصبحا من الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها حمادة صدقى المدير الفنى للفريق فى تشكيلته الأساسية .

ويعول فرج عامر رئيس نادى سموحه كثيرا على تجديد إعارة الثنائى فى ظل علمه بعدم رغبة السويسرى رينيه فايلر فى عودتهما فى الموسم المقبل ، إلا أن الأنباء التى ترددت خلال الفترة الماضية عن احتمالية رحيل المدرب السويسرى جعلت لجنة التخطيط تنتظر الموقف النهائى لفايلر لحسم ملف صفقات اللاعبين المعارين خاصة وأن هناك عدد من اللاعبين تتمنى اللجنة عودتهم للقلعة الحمراء ويرفض المدير الفنى ذلك بداعى عدم الحاجة إليهم .

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من ناحية أخرى خضع الفريق الكروى الأول بنادى سموحة لمسحة طبية أمس، وفقا للبروتوكول الطبى قبل المباريات باجراء المسحة قبل المباراه بـ 48 ساعة، حيث يلتقى الفريق السكندرى نظيره بيراميدز فى التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن مباريات الاسبوع الـ 21 على ملعب استاد الاسكندرية، وأكد الجهاز الفنى لسموحة أن أى لاعب سيتغيب عن المسحة أو فى حالة التأخير سيتم استبعاده من تشكيل المباراة وسيتم توقيع عقوبة مالية عليه.

ويعود للتشكيل الأساسى لسموحة أمام بيراميدز، محمد كوفى ومحمد الترهونى بعد انتهاء الايقاف بينما يستمر غياب الهانى سليمان عن الفريق لتنفيذ عقوبة الايقاف لثلاث مباريات.

وشدد حمادة صدقى على أن لقاء بيراميدز من اللقاءات القوية لما يضم من العناصر المميزه لذلك أوصى اللاعبين بالالتزام بجميع التعليمات حتى اخر دقيقه من عمر اللقاء.