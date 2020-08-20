شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. جيرالدو يواصل الغياب عن التدريبات الجماعية قبل القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل الانجولي جيرالدو لاعب الأهلي غيابه عن تدريبات فريقه الجماعية لليوم الثاني على التولي بسبب معاناته من الإصابة التى تعرض لها في مباراة أسوان التىي أقيمت الأثنين الماضي في الدوري وإنتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة حيث غادر اللاعب المباراة متأثراً بإصابته بألام في العضلة الخلفية ، ولم يشارك اللاعب الإنجولي في مران الأمس حيث إكتفي بتدريبات تأهيلية كما خاض جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي اقيم صباح اليوم على ملعب التتش، ثم استكمل برنامجه التأهيلي الخاص بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.

وخاض الاهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام مساء السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 في بطولة الدوري الممتاز.

وضربت الاصابات فريق الأهلي مؤخراً ليزداد نزلاء المستشفى الأحمر، خاصة قبل مواجهة الزمالك وجاء معظمها في مباراة أسوان التي أقيمت مساء الاثنين وشهدت إصابة 3 لاعبين دفعة واحدة، أحدهم تعرض لإصابة قوية وهو محمود متولي والذي تم تأكيد اصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي ويحتاج اللاعب لإجراء جراحة ومدة تأهيل طويلة قبل التعافي مُجدداً.

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كما شهدت مباراة أسوان إصابة ثنائي الفريق أحمد الشيخ والذي تجددت إصابته في كعب القدم وكذلك الأنجولي جيرالدو والذي تعرض للإصابة على مستوى العضلة الخلفية، في الوقت التي سجلت مستشفي الأهلي إصابات سابقة بأسم محمد محمود وسعد سمير وكريم نيدفيد وحسين الشحات الذى أجرى جراحة الفتاق مؤخراً.

وتكمن الأزمة الحقيقية في تشكيلة الأهلي قبل مواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في مركزي الجناح الأيمن والأيسر في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين على رأسهم رمضان صبحي والذي انتهت اعارته للنادي من صفوف هيدرسيفيلد الأنجليزي ورفض اللاعب انتقاله نهائياً للأهلي وتفضيله بيراميدز، وحسين الشحات الذي لازال في مرحلة التأهيل بعد اجرائة جراحة الفتاق فيما لازال موقف أحمد الشيخ غامضاً بعد تجدد اصابته في كعب القدم وكذلك الانجولي جيرالدو والتي تُحدد الأشعة موقفه بعد تعرضه للإصابة على مستوى العضلة الخلفية.

ولا يملك فايلر لاعبين يجيدون في مركز الجناح سوى الثنائي وليد سليمان والنيجيري جونيور أجاي والذي بدأ فايلر في الاعتماد عليه في مركز المهاجم الصريح بسبب العقم التهديفي، في الوقت الذي سيصبح فايلر مضطراً للاستعانة مُجدداً بواحد من الثنائي مروان محسن أو السنغالي اليو بادجي بشكل ساسي في قلب الهجوم، لإعادة أجاي في مركز الجناح لتعويض الغيابات الكثيرة في هذا المركز بصفوف الفري