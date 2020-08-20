شكرا لقرائتكم محمد عادل يغيب عن الإنتاج الحربى بمواجهة إنبى بسبب الإيقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتقد فريق الإنتاج الحربى جهود محمد عادل لاعب خط الوسط فى مباراة انبى بسبب الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة المقاولون العرب ، ويختتم اليوم الخميس فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة انبى المقرر لها الرابعة عصر غداً الجمعةعلى ستاد السلام فى إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير ثم يعلن مختار مختار قائمة المباراة التى ستدخل معسكر مغلق بالقاهرة استعداداً للفريق البترولى ، ويحتل الانتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

وكشف خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن ناديه صرف مكافأة أجادة للاعبين بعد الاداء المتميز الذى قدموه فى مواجهة الاهلى ونجاحهم فى التعادل مع المارد الأحمر لاسيما وسط الظروف الصعبة التى عاشها الفريق قبل اللقاء بعد سلسلة اصابات كورونا التى ضربت اللاعبين والجهاز الفنى

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وأرسل الإنتاج الحربي شكوى لمسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اليوم يعترض فيها علي عدم لجوء حكام مبارياته لتقنية الفار التي اعتمدتها الجبلاية مما تسبب في حرمان الفريق من نقاط مباريات مؤثرة في مباراتي الأهلي والمقاولون العرب، وتعادل الإنتاج الحربي مع الأهلي بهدف لكل فريق فيما خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزاً غالياً على نظيره الإنتاج الحربي، بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 20 من الدوري المصري ، حيث تقدم الإنتاج أولا بهدف عن طريق باسم مرسي في الدقيقة 11، ولكن المقاولون نجح في قلب الطاولة في مباراة ممتعة ومثيرة ووتعادل محمد سالم للمقاولون بضربة رأس متقنة في الدقيقة 33، قبل أن يسجل عبد الله ياسين هدف الانتصار في الدقيقة 54 من لعبة ثنائية رائعة مع شكري نجيب.

وشهدت المباراة عودة محمود البنا حكم المباراة لمراجعة قراراته أكثر من مرة عبر تقنية الفيديو ، بسبب ركلة جزاء احتسبها الحكم لسيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب، قبل أن يلغيها بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 14 ، وفي الدقيقة 58 طالب باسم مرسي بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم أشهر في وجه مهاجم الإنتاج بطاقة صفراء، ثم توجه لتقنية الفيديو ولم يُغير قراره.