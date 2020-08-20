شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. أشرف زكى: الخطيب أهم لاعب عرفته الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى أشرف زكى نقيب الفنانين وأمين صندوق نادى الزمالك أن ينجح لاعبو القطبين فى إهداء مباراتهم السبت المقبل لسمعة مصر ، وقال أشرف زكى فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" أنا زملكاوى متعصب ولكن مصرى حتى النخاع وأتمنى أن ينجح لاعبو الاهلى والزمالك فى إهداء مباراتهم لمصر ولسمعة مصر ، ويقدموا مباراة تليق بالكرة المصرية بعد الاحداث التى شهدتها المباراة الاخيرة بينهم فى السوبر".

وتابع أِشرف زكى :"الدولة أعادت النشاط الكروى عشان فى ناس بيوتها اتخربت بسبب تجميد الحياة الكروية فلازم نقول للدولة شكرا ونقدم ليها مباراة كبيرة ولانكون عبء عليها".

ويضيف أشرف زكى :" كنت ساكن مع محمود الخطيب فى شارع واحد زمان وكان وقتها نجم النجوم وكنت طفل صغير ولا زالت أراه أهم لاعب عرفته الكرة المصرية وقيمة كبيرة للغاية ، ومرتضى منصور بردو قيمة كبيرة".

Advertisements

وأكمل أمين صندوق الزمالك:"لازم نحط ايدينا فى إيد بعض عشان المباراة تخرج بشكل جميل ، وللاسف لن أتمكن من حضور القمة فى المدرجات لظروف خاصة ولكن بالطبع سوف أتابعها عبر التليفزيون".

ويعلن اليوم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أسماء طاقم الحكام الأوروبي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها التاسعة مساء السبت فى الجولة الـ21 للدوري ، بعدما تم الإتفاق عليه من قبل لجنة الحكام ، وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن طاقم الحكام الأوربى الذى تم الاتفاق معه لادارة مباراة القمة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين من عمر الدورى ليس من رومانيا، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم الإعلان عّن هوية واسماء الطاقم خلال الساعات المقبلة.

يدخل فريق الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.

أما فريق الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.