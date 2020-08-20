شكرا لقرائتكم تعرف على شرط حسام البدرى للموافقة على إلغاء معسكر المنتخب فى أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، شرطا للموافقة على إلغاء معسكر الفراعنة فى شهر أكتوبر المقبل استعدادا لخوض مباراتىّ توجو فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون، بعدما حدد الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل موعدا لمباراتىّ توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات.

وطلب حسام البدرى من اتحاد الكرة أنه فى حالة الغاء معسكرات الفراعنة فى أكتوبر المقبل بهدف انتظام مسابقة الدورى ومنح اللاعبين فرصة أكبر للإحتكاك وخوض مزيدا من المباريات المحلية مما يساعد على جاهزيتهم للمباريات، بأن يتم تعويض الفراعنة عن هذه الفترة ومنحهم أسبوعا اضافيا قبل مواجهتىّ توجو فى نوفمبر المقبل، وأن يتم مراعاة ذلك عند اعداد جدول الدورى فى الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بحث كل الأمور المتعلقة بمصلحة المنتخب الوطني عقب إقرار الكاف تحديد مشوار المنتخب خلال المرحلة المقبلة من أجل الوقوف على أنسب الحلول التي تراعي تحضيراته واستعداداته لمواجهة منتخب توجو في مباراتي الجولة الثالثة والرابعة خلال أجندة نوفمبر المقبل في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

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وقال مدير المنتخب إن الجهاز الفني يضع في اعتباراته وبرنامجه الظروف الاستثنائية التي عاشها جميع اللاعبين بسبب جائحة كورونا بالتوقف لفترة طويلة دامت لأكثر من 5 أشهر عن خوض أي مباريات رسمية وهو ما يحتاج إلى استمرارية في استكمال مسابقة الدوري وخوض اللاعبين لعدد من المباريات املا في إكسابهم الفورمة الفنية والبدنية المطلوبة.

أوضح بركات أن الجهاز الفني ما يزال يتابع مباريات الدوري ويراقب كل اللاعبين عن كثب لمعرفة النواقص التي يحتاجها جميع العناصر المرشحة للدخول في دائرة اهتمامات المنتخب لاسميا وان الأسابيع الماضية من مباريات الدوري الممتاز شهدت تأثر اللاعبين بفترة التوقف الطويلة.

واختتم مدير المنتخب تصريحاته بتأكيده على أن الجهاز الفني لديه وقت لمشاهدة المباريات المقبلة للأندية في كافه الارتباطات لاتخاذ قراره المناسب بما يراعي تجاوز صعوبات هذه المرحلة ودخول مباراتي توجو وكل العناصر في كامل لياقتهم الفنية والبدنية.