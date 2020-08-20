«لو وليد لابس خاتم في صباعة- مش هنكمل الماتش وهنوقف المباراة».. مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك من استكمال لقاء الأهلي

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة لـ لاعبي الفريق بشأن مباراة القمة أمام الأهلي يوم السبت المقبل في الدوري.

الأهلي فاز مؤخرا بنتيجة 3-0 على نظيره أسوان، بينما سقط الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام نادي مصر، قبل الديربي المرتقب.

ويلتقي الفريقان في ضيافة الزمالك على استاد القاهرة الدولي، في قمة الجولة 21 من الدوري المصري.

وطالب مرتضي منصور، في تصريحات خلال اجتماعه بـ لاعبي الفريق في ملعب عبداللطيف أبو رجيلة في فيديو تم بثه عبر قناة "الزمالك"، اللاعبين بإيقاف المباراة فورا حال كان يرتدي وليد سليمان نجم الأهلي خاتم في إصبعه. حسبما نشر موقع "صدى البلد".

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وأضاف أنه لا يجوز ان يرتدي اللاعب خاتم خلال المباراة بالإضافة لانه سحر مشددا ان الزمالك لن يكمل المباراة بهذا الشكل.

وأضاف: "نلعب بأعصاب هادئة ولا يوجد شيء نخسره.. نحن نكمل المسابقة فقط كي لا يقال أن الزمالك خائف".

واختتم بقوله: "قالوا إنكم لم تلعبوا لقاء الدور الأول بداعي الخوف.. أريد منكم الرد داخل المستطيل الأخضر، وأن نغلق ملف مباراة نادي مصر ولن نفكر فيها مرة أخرى". حسبما نشر موقع "العين الإخباري".

ويستعد فريق الكرة بنادى الزمالك، لمواجهة الأهلى يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة ٢١ من بطولة الدوري الممتاز.