«الخطيب لم يرد على اتصالاته.. والشحات وطاهر محمد كلمة السر».. شوبير يكشف كواليس جديدة لرحيل رمضان صبحي

مازالت أزمة رحيل رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي إلى نادي بيراميدز تلقى بظلالها على الوسط الكروي في مصر.

بدوره، كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، كواليس جديدة عن رحيل رمضان صبحي من الأهلي، وتفضيله الانتقال إلى بيراميدز.

وشدد "شوبير" في برنامجه الإذاعي عبر راديو "أون سبورت إف إم"، على أنه يرفض من يقوم بتغيير ما قاله من قبل، وأن رمضان صبحي أخبره أنه سينتقل لبيراميدز، مشيرا إلى أن "رمضان" استفاد من وجوده بالأهلي، خاصة أنه لم يكن موفقا في تجربتيه مع ناديي ستوك سيتي وهيدرسفيلد تاون الإنجليزيين.

وأوضح حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن اللعب في القلعة الحمراء "يلمع" أي لاعب، وبالتالي لاعب بإمكانيات رمضان صبحي استفاد بقوة من اللعب مرة أخرى في الأهلي واستعاد الكثير من مستواه المعروف، لكنه اختار اللعب في نادٍ آخر. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

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وكشف أحمد شوبير، أن رمضان صبحي أبلغه، بأنه شعر ببعض الضيق والغضب بسبب قيمة شراء حسين الشحات الكبيرة من العين الإماراتي، ثم تعاقد الأهلي مع لاعب المقاولون، طاهر محمد طاهر الذي يلعب في نفس مركزه.

وقال "شوبير" أنه رد على "رمضان" بقوله "وأنت مالك"، رافضا أن يتعدى دوره كلاعب.

وأشار "شوبير"، إلى أن رمضان صبحي أخبره، بأنه تواصل مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من أجل أن يبلغه بقراره أنه سينتقل إلى بيراميدز، لكن لم يقم "الخطيب" بالرد على اتصالاته.

وتمنى نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، التوفيق لرمضان صبحي مع فريقه الجديد، مطالبا الجميع بألا يهاجمون اللاعب أو جرح مشاعره.

وفي سياق مختلف، وجّه "شوبير" مناشدة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالموافقة على طلب الأهلي لصرف أموال لمؤمن زكريا الذي يحتاج تلك الأموال لجلب علاجه المكلف، متمنيا الشفاء العاجل للاعب.