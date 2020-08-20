شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام جاهز طبيا لمواجهة الأهلي فى قمة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن حالة الثنائي حازم إمام ومحمد حسن لاعبى الفريق، وأكد أسامة فى تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أن حازم إمام تعافى من إصابته وأصبح جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة فى مباريات الفريق المقبلة، وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وأضاف طبيب الزمالك، "محمد حسن مازال يخضع لتدريبات تأهيلية لتجهيزه للمباريات بسبب معاناته من شد فى العضلة الخلفية".

بينما خضع محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، لتدريبات خاصة فى الجيمانزيوم على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وأدى اللاعب التدريبات لرفع معدلات اللياقة البدنية، خاصة فى ظل غيابه عن مباريات الفريق ببطولة الدوري بسبب الإيقاف.

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من ناحية أخرى، خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل خوض التدريبات صباح اليوم، وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفنى والطبى والإدارى المسحة الطبية وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الأهلى فى قمة الدورى المقبلة، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما جاء بيراميدز فى المركز الرابع بحدول الترتيب برصيد 36 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى بعدما تصدر الأهلى الترتيب بفارق واسع حيث احتل المركز الأول برصيد 56 نقطة.