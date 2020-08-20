شكرا لقرائتكم خبر عن مران خططى وبدنى للأهلي استعداداً للزمالك فى القمة.. وفقرة قوية للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركّز الجهاز الفنى للأهلى على الجانب الخططى فى مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وحرص رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، على تنفيذ جانب فنى وخططى فى تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين استعداداً لمواجهة الزمالك، فيما خاض ثلاثى حراس المرمى "محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير" تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، واشتمل المران على فقرة تصويبات والتدريب على الكرات العرضية.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 فى بطولة الدورى الممتاز، ويتصدر الأهلى ترتيب جدول مسابقة الدورى برصيد 56 نقطة.

من ناحية أخرى، يدرس رينيه فايلر الاستعانة بوليد سليمان للمشاركة أساسياً فى مباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل بالجولة الـ21 لبطولة الدورى الممتاز، بعدما شارك سليمان بديلاً فى المباريات الثلاث التى خضاها الأهلى حتى الآن فى بطولة الدورى منذ استئناف المسابقة التى توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

وليد سليمان حل بديلاً فى مباريات الأهلى أمام إنبى والإنتاج الحربى وأسوان التى انتهت بالفوز 2/صفر والتعادل بهدف لمثله والفوز بثلاثية نظيفة على التوالى، وسجل "الحاوى" هدفاً فى مباراة أسوان الاثنين بالجولة العشرين لبطولة الدورى، ويرغب المدرب السويسرى فى الاسعانة بوليد سليمان فى قمة السبت المرتقبة، رغم أنه أحد أهم الأوراق الرابحة فى الأهلى بل وبطولة الدورى حتى الآن، ويأتى تفكير المدير الفنى فى الاستعانة بوليد سليمان أساسياً بسبب شبح الإصابة الذى يُهدد مشاركة الثنائى جيرالدو وأحمد الشيخ فى اللقاء.